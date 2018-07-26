РИАМО – 26 июл. Случаев недолива бензина в России стало больше, чем раньше, многие из них связаны с несвоевременной проверкой оборудования, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы видим, к сожалению, тенденцию по недоливу. Например, в 2016 году по проверке Росстандарта мы фиксировали нарушения примерно в 12% случаев, в прошлом году нарушения проявляются более чем на 20% заправочных станций. Это уже пограничный вопрос. Но это не только преднамеренный обман покупателя, есть еще один момент», — сказал Мантуров в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что компании должны своевременно юстировать свое оборудование. Для этого существуют метрологические службы.

Ранее на российских АЗС автомобилисты выявили массовый недолив топлива: в этом уличили 76% заправок в стране.