РИАМО - 26 июл. Попробовать себя более чем в 100 видах ремесел и наглядно изучить историю через разнообразные занятия могут гости фестиваля «Времена и Эпохи» с 10 по 22 августа, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Тематические мастер-классы будут проходить почти на всех участвующих площадках – всего москвичей и гостей столицы ждет 104 «ремесленные» активности, открытые занятия и возможность понаблюдать за работой мастеров», - говорится в сообщении.

На площадке «Заря человечества» на Петровском бульваре посетители научатся мастерить керамические посуду и светильники, а после могут забрать их с собой.

Площадка «Великое посольство Петра» обучит азам плотницкого дела и каллиграфии на Покровском бульваре, а еще здесь можно будет попробовать свои силы в изготовлении «петровской копейки» на вальцовочном станке или стать учеником парикмахера конца XVII - начала XVIII веков.

На Никитском бульваре в дни фестиваля будет идти грандиозное строительство: менее чем за две недели участники-реконструкторы вместе со всеми желающими возведут средневековый замок. Здесь можно будет освоить ремесло каменщика, кузнеца или плотника, научиться делать черепицу, смешивать краски или вышивать знамена.

Площадка «Игрушки и игры разных эпох» в Новопушкинском сквере для самых юных гостей фестиваля поможет сшить тряпичную куклу, расписать игрушку в различных техниках народного промысла, а также слепить фигурку из воска.

На Чистопрудном бульваре мастер-оружейник продемонстрирует поэтапный процесс сборки воинского щита Древней Руси.

Придя на площадку «Скифия Геродота» на Покровском бульваре, гости увидят, как создавались литые скифские украшения, а также понаблюдают за работой скульпторов-ваятелей.

И наконец на площадке на Тверском бульваре, посвященной эпохе наполеоновских войн, посетители узнают, как работала походная кузница.

Фестиваль «Времена и Эпохи» проходит в столице уже в восьмой раз. В прошлом году на фестивале было представлено 12 эпох: «Античность», «Петровское время», «Отечественная война 1812 года», «Великая Отечественная война» и другие. Всего фестиваль посетило 5 миллионов человек.

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