РИАМО – 26 июл. Роскачество провело исследование и выявило, какое сливочное масло в России можно считать качественным и безопасным, самым лучшим стало то масло, которое по своим характеристикам превышает ГОСТы, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.



Для проведения исследования специалисты отобрали продукцию 74 самых популярных марок из России и Белоруссии с жирностью 82,5%. Образцы были проверены по 68 параметрам качества и безопасности.



«Лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 — это масло, которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы», — говорится в сообщении.



Эксперты также дали рекомендации, как выбрать сливочное масло в магазине и не остаться обманутым. Покупателям необходимо обращать внимание на температуру хранения продукта — не более 6 градусов.



Как показало исследование, более дорогие виды масла (около 143 рублей за 100 грамм) отличаются лучшим качеством, чем дешевые аналоги (78,5 рублей за 100 граммов), которые имеют нарушения по жирности и влаге.