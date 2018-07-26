РИАМО - 26 июл. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Домодедове, в результате ДТП погиб один человек, жителей Подмосковья призвали соблюдать правила дорожного движения, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:04 в Домодедове на 46 километре автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение трех транспортных средств. В результате аварии погиб один человек», — говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В первом полугодии текущего года в России произошло 69,7 тысячи ДТП. Всего на российских дорогах за этот период погибли 6974 человека, а ранения получили 88,6 тысячи человек. Подавляющее большинство аварий традиционно продолжает происходить из-за нарушения ПДД самими водителями, происшествий по такой причине зафиксировано 61337.