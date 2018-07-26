РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. В Балашихе уложили новый асфальт общей площадью более 2,3 тысяч квадратных метров на улице Сокольническая в микрорайоне Салтыковка, сообщил заместитель начальника управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Дмитрий Аюканов.

«На улице Сокольническая в микрорайоне Салтыковка уже проведены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, выполнены работы по устройству выравнивающих слоев, после чего подрядная организация уложила новый асфальт площадью более 2,3 тысяч квадратных метров, которое прослужит не менее 5-8 лет», – сказал Аюканов.

Он добавил, что на улице Сокольническая также будут восстановлены водоотводные сооружения, укреплены обочины для предотвращения разрушения асфальта, а также нанесена дорожная разметка.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что всего в Балашихе в текущем году будут отремонтированы 53 улицы, 40 из которых находятся в частном секторе.