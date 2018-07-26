РИАМО - 26 июл. Погодные условия не помешают москвичам увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса вечером и ночью 27 июля, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

27 июля состоится редкое астрономическое событие – великое противостояние Марса, при этом видимый диаметр планеты увеличится в пять раз. В этом году великое противостояние Марса по редчайшему совпадению произойдет вместе с полным затмением Луны – самым длительным в XXI веке. Наблюдать их можно будет практически на всей территории России.

«Идеальной погоды ждать пока не приходится. Но тем не менее это будет переменная облачность без существенных осадков, жара за 30 градусов. Все шансы увидеть это явление есть. Идеальной погоды не обещаем, но дырки в облаках будут точно», - сказал Тишковец.

Наблюдать редкие астрономические явления можно в Московском планетарии, где будут работать сразу несколько телескопов. Гостей ждут в парке неба с 21:30. Помимо этого, астрономы расскажут об экспонатах парка, небесных объектах и фазах затмения.

Лунное затмение и противостояние Марса 27 июля: как увидеть в Московском регионе>>