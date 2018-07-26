РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Жители Подольска попросили членов общественной палаты горокруга посодействовать в уменьшении земельного налога для гаражно-строительных кооперативов (ГСК), передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг члены общественной палаты горокруга провели очередной прием граждан в администрации. Всего к общественникам в этот день горожане обратились по трем вопросам. В частности, один из жителей попросил посодействовать в уменьшении земельного налога для гаражно-строительных кооперативов. Он отметил, что раньше ставка налога составляла 0,3%, а в настоящее время выросла до 1,5%.

«Данный вопрос затрагивает многих жителей округа, у которых есть гаражи в ГСК. Мы инициируем обращение к председателю совета депутатов округа и попробуем найти пути решения», – сказал заместитель председателя общественной палаты горокруга Александр Бобков.

Он отметил, что данным вопросом будет заниматься комиссия по развитию гражданского общества, местного самоуправления и делам общественных объединений общественной палаты Подольска.