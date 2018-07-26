РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Житель Подольска распылил перцовый баллончик в маршрутке после того, как водитель отказался выдать ему билет, его и еще одного пострадавшего забрала скорая помощь, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Сегодня (26 июля – ред.) около 11:30 в маршрутке №1231 возле метро «Аннино» водитель не выдал парню лет 25 билет, поскольку у него закончилась лента в кассовом аппарате. Парень начал громко материться, ему сделали замечание, так как в маршрутке были дети. В салоне началась ругань. Парень достал перцовый баллончик и распылил его, а затем убежал. Пассажиры-мужчины догнали его», – сказал свидетель.

По его словам, некоторым пассажирам вызвали скорую помощь, одного мужчину увезли. Медики забрали и того, кто распылил баллончик.

Полиция намерена выяснить обстоятельства инцидента.