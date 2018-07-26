РИАМО - 26 июл. В семье жителей Коломны родился ребенок, ставший тысячным зарегистрированным в местном ЗАГСе в 2018 году, девочку назвали Алисой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев поздравил семью коломенцев Леонарда и Ольги с пополнением и вручил памятный подарок», — говорится в сообщении.

Семья «юбилейной» малышки уже воспитывает двоих детей, поэтому глава муниципалитета особенно отметил те меры, которые предпринимают муниципальные, региональные власти и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев для поддержки семей с детьми и особенно многодетных семей.

Девочка, которую родители назвали Алисой, проспала всю церемонию на руках у мамы, несмотря на довольно громкие аплодисменты, музыку и приветственные речи. Свидетельство о рождении и подарки вручили счастливому отцу.