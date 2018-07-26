РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Власти подмосковных Люберец выделили 30,6 миллиона рублей на второй этап благоустройства Центрального парка, сообщил замглавы администрации Александр Маркин.

«Финансирование работ по второму этапу благоустройства Центрального парка предусмотрено муниципальной программой «Благоустройство и озеленение территории городского округа Люберцы» за счет средств местного бюджета. Выделили 30,6 миллиона рублей», – сказал Маркин.

Он отметил, что в парке сделают тропиночную сеть с декоративным освещением, устроят велодорожки. Также там разобьют цветники, установят архитектурные композиции. Парк оборудуют системой видеонаблюдения.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом». В рамках мероприятия представители министерства ЖКХ Московской области, сотрудники администрации Люберец, Котельников, Дзержинского, Раменского, Жуковского, Лыткарина, а также председатели ассоциации многоквартирных домов и жители обсудили текущие итоги программы благоустройства городской среды.