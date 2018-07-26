Редчайшее явление в астрономии – когда на небе одновременно можно будет наблюдать самое длинное лунное затмение в 21 веке и великое противостояние Марса – состоится ночью 27 июля 2018 года. В чем уникальность этого события, когда и где его лучше всего наблюдать жителям Московского региона, РИАМО рассказал главный звездочет сообщества «Астрономия в Серпухове» «ВКонтакте» Дмитрий Плясов.

Марс «как на ладони» и красная Луна

Противостоянием Марса в астрономии называется максимальное сближение Земли и Марса. На этот раз Марс приблизится к Земле на 57 731 916 километров. Видимый диаметр Красной планеты увеличится в пять раз, а сама она приобретет насыщенный красный цвет и станет такой же яркой, как Юпитер или Венера.

«Марс — одна из двух ближайших к нам планет, однако расстояние до нее пока могут преодолеть только беспилотные космические аппараты. Обычно ее видно очень плохо, теперь же есть шанс прикоснуться к загадкам Вселенной. Это как спектакль, только сцена – звездное небо, а актеры находятся за много тысяч километров от нас», - отмечает Дмитрий Плясов.

По его словам, феномен противостояния Марса удивителен тем, что он в 2 раза меньше Земли, а светить будет ярче, чем Юпитер, который в 11 раз больше Земли.

В этом году противостояние Марса совпадет по времени с самым длительным в 21 веке лунным затмением, поэтому Луна тоже покраснеет. Из-за ярко-красного цвета Луны в ночь затмения в народе ее называют «кровавой».

Лунное затмение продлится почти 4 часа: с 22:30 27 июля до 01:14 28 июля.

По словам специалиста, подобные совпадения случаются раз в 2,5 тысячи лет, поэтому имеют особую значимость и для астрономов, и для любителей. Для ученых это шанс лучше изучить Марс и сделать новые открытия.

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Что можно увидеть

Полное лунное затмение и великое противостояние Марса можно будет наблюдать практически на всей территории России. Увидеть это явление смогут так же жители Африки и Евразии.

По словам Дмитрия Плясова, Марс в три раза ярче, чем Сириус — самая яркая звезда на небосводе, так что в период затмения найти Красную планету на звездном небе будет несложно, как и Луну.

Любой желающий сможет наблюдать это явление и за городом на дачном участке, и в центре Москвы.

Однако, если процесс лунного затмения можно увидеть невооруженным глазом, то Марс во время противостояния будет похож на далекое красное пятно, поэтому лучше запастить биноклем или любительским телескопом, советует астроном.

«Из бинокля мы увидим лишь красный блин размером со спичечную головку, но если смотреть из любительского телескопа с диаметром трубы от 150 мм, то увидим полярные шапки, а если диаметр составляет 200-250 мм, то возможно рассмотреть и очертания кратеров, котловин, а также проследить, как Луна меняет окрас», - рассказал Дмитрий.

Как сообщили в Московском Планетарии, в конце мая на Марсе возникла пылевая буря, которая на данный момент переросла в пылевой шторм, поэтому рассмотреть элементы поверхности Красной планеты будет сложнее. Зато из-за пыли Марс приобрел еще более насыщенный красный оттенок.

«Шторм есть, но все равно существует вероятность, что, если смотреть из телескопа с вышеуказанным диаметром, мы увидим очертания рельефа, если нет, то мы все равно сможем наблюдать эффекты погоды на другой планете, что само по себе интересно», - отметил астроном.

Кроме того, чуть западнее от Марса можно полюбоваться красной звездой Антарес, которая по размеру сопоставима со всей Солнечной системой, но выглядит с Земли совсем небольшой, добавил Дмитрий.

«Главное – иметь хороший обзор с возвышенности. Погода должна быть ясная, а открытая южная сторона не загорожена домами и деревьями. Помимо бинокля, с собой стоит захватить теплый плед, термос с горячим, «пенку» на которой можно сидеть и хорошее настроение», - советует астроном.

По его словам, за этим астрономическим явлением лучше наблюдать непрерывно в течении длительного периода. Если вы ограничены во времени, то самые яркие моменты можно увидеть в 00:30 часов, когда Марс будет в зените (на самой большой высоте от горизонта) и с 22:30 до 00:14 часов, когда Луна будет погружаться в тень.

Хорошая видимость сохранится вплоть до 31 июля, а в начале августа Красную Планету все еще можно будет наблюдать, но постепенно она будет затухать.

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Где посмотреть затмение в телескоп

© из архива Московского планетария

Тем, кто интересуется астрономией и хочет понаблюдать редкое астрономическое явление в профессиональный телескоп, послушать лекции астрономов и углубиться в тему, стоит провести вечер в планетарии.

Московский Планетарий вечером 27 июня приглашает всех желающих на оборудованную астрономическую площадку «Парк неба», где будет работать сразу несколько телескопов для наблюдения и Большая обсерватория. Также посетители смогут узнать о небесных объектах и фазах затмения и познакомиться с инструментами изучения Вселенной. Приобрести билеты на мероприятие можно 27 июля с 19:00 до 23:30 в кассах Планетария за 500 рублей.

Также в этот день будет проводиться специальная семейная программа для тетей и взрослых на одной из площадок планетария Москвы – станции Марс. В программе – семинар от научных сотрудников Биологического музея им. К.А. Тимирязева, мастер-класс по 3D-проектированию, лекция о марсоходах и многое другое. На каждое мероприятие необходимо зарегистрироваться.

Жители Подмосковья могут понаблюдать за противостоянием Марса и затмением Луны на встрече сообщества «Астрономия в Серпухове». Она состоится на Соборной горе в Серпухове в ночь с пятницы на субботу. Программа стартует в 21:20 27 июля, когда Луна войдет в тень Земли, и завершится в 02:00. С собой необходимо взять бинокль и перекус. Также в программу включены краткие образовательные лекции от сотрудников и «прогулки» по звездному небу. Организаторы предупреждают, что мероприятия пройдут только при условии ясной погоды.

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Рекомендации астрологов

По прогнозам астрологов, 27 – 28 июля из-за этого необычного явления у людей могут наблюдаться скачки настроения, повышенная агрессия и нервозность, может появиться головная боль. Поэтому они советуют в эти дни отказаться от срочных дел, требующих больших трудозатрат, и по возможности найти время на занятия спортом и физические нагрузки.

Самым знаменитым в истории считается противостояние Марса, произошедшее 5 сентября 1877 года, когда американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса – Деймос и Фобос, а итальянский ученый Джованни Скиапарелли обнаружил марсианские каналы. Во время предыдущего великого противостояния Марса 28 августа 2003 года космический телескоп Хаббл сделал снимки поверхности Красной планеты.

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