РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. Полицейские УМВД России по городскому округу Королев пресекли незаконный оборот наркотиков и изъяли у 24-летнего местного жителя более 35 грамм гашиша и порядка 0,2 грамма амфетамина, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя у одного из домов на улице Богомолова.

«В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты полимерный сверток с камнеобразным веществом и два свертка с порошкообразным веществом серого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятые вещества являются наркотическим средством – гашишем, массой более 35 граммов, и психотропным веществом – амфетамином, общим весом около 0,2 граммов», – сказала Еруновская.

Она добавила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.