РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. К концу текущего года в подмосковных Люберцах планируется провести капитальный ремонт 119 домов, в настоящее время капитально отремонтировали систему электроснабжения в 10 домах, сообщил на форуме «Управдом» замглавы администрации Александр Маркин.

«В 2018 году планируется выполнить работы по капремонту в 119 многоквартирных домах, в 10 из них уже капитально отремонтировали систему электроснабжения. Также в планах отремонтировать фасад в 26 МКД, кровлю – в 39 МКД», – сказал Маркин.

Он добавил, что внутридомовые инженерные системы капитально отремонтируют в 15 домах, отмостку починят в 16 домах.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом». В рамках мероприятия представители министерства ЖКХ Московской области, сотрудники администрации Люберец, Котельников, Дзержинского, Раменского, Жуковского, Лыткарина, а также председатели ассоциации многоквартирных домов и жители обсудили текущие итоги программы благоустройства городской среды.