РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Бесплатную правовую помощь смогут получить отдельные категории граждан 27 июля в администрации Красногорска, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 27 июля 2018 года в кабинете №113 на первом этаже администрации с 14:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

На сайте администрации горокруга Красногорск можно узнать, каким категориям граждан полагается бесплатная правовая помощь, и уточнить список необходимых документов.