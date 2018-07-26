РИАМО - 26 июл. В столице пресекли деятельность банды, которая совершила не менее трех тяжких преступлений, у членов группировки изъяли огнестрельное оружие и более 1 тысячи боеприпасов, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Расследуется уголовное дело в отношении Аслуддина Калимулаева и его соучастников. Калимулаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 209 УК РФ, частью 3 статьи 33, частью 3 статьи 30, пунктами «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 33, пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, покушение на убийство и разбой, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — сказала Иванова.

Она добавила, что троим из соучастников в зависимости от роли каждого, следствием предъявлено обвинение в совершении преступлений – участие в устойчивой вооруженной группе, покушение на убийство, грабеж в особо крупном размере, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и хранение боеприпасов.

«По версии следствия, в период с января по июнь 2018 года Калимулаев приискал лиц, ранее судимых, и предложил им заниматься преступной деятельностью, направленной на хищение чужого имущества путем нападения на граждан с применением огнестрельного оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья. Соучастники с целью совершения нападений на граждан создали банду», — добавила Иванова.

По ее словам, участники банды под руководством Калимулаева в совершили не менее трех особо тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Так, не позднее 31 января 2018 года участники банды с целью хищения денежных средств и чужого имущества, находясь вблизи дома по улице Летниковской в городе Москве, произвели выстрелы в жителя столицы. Потерпевшему удалось укрыться в подъезде и обратиться за помощью, а нападавшие скрылись с места происшествия. В настоящее время жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Позднее, в июне 2018 года, на улице Гарибальди в городе Москве участники этой же банды совершили разбойное нападение на мужчину и похитили у него денежные средства в размере более 3,5 миллионов рублей.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления СКР Москвы, сотрудников уголовного розыска МВД России, ФСБ России и Росгвардии преступная деятельность указанных лиц была пресечена. Трое участников банды задержаны, им предъявлено обвинение. Руководитель банды находится в медицинском учреждении, ему после получения разрешения врачей также будет предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях», — добавила Иванова.

В рамках расследования дела следователи провели более 23 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты 21 единица предметов, схожих с огнестрельным оружием, и более 1 тысячи боеприпасов, пять транспортных средств, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.

В ближайшее время фигурантам уголовного дела будет избрана мера пресечения. Следователи продолжают выполнять комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление возможных пострадавших от действий банды и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.