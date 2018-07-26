РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В подмосковных Люберцах за семь последних месяцев отремонтировали 550 подъездов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщил на форуме «Управдом» замглавы администрации Александр Маркин.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел форум «Управдом». В рамках мероприятия представители министерства ЖКХ Московской области, сотрудники администрации Люберец, Котельников, Дзержинского, Раменского, Жуковского, Лыткарина, а также председатели ассоциации многоквартирных домов и жители обсуждали текущие итоги программы благоустройства городской среды.

«В июле 2018 года в Люберцах было запланировано закончить ремонт 550 подъездов. По факту их все отремонтировали. Это составляет 41,4% от общего количества подъездов», – сказал Маркин.

Он добавил, что в 27 домах не только ремонтируют подъезды, но и благоустраивают дворовые территории.

В 2018 году планируют отремонтировать 1 329 подъездов – это 25% от общего количества подъездов в округе.