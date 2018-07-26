РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. Гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел совещание в ЦНИИмаш в Королеве и дал указания по совершенствованию деятельности на ближнюю и дальнюю перспективы, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель пресс-службы института Ольга Жарова.

На оперативном совещании с руководством ФГУП ЦНИИмаш обсуждались актуальные вопросы развития института и проведения централизованной политики в области космической деятельности.

«Генеральный директор ЦНИИмаш Олег Горшков рассказал о состоянии и перспективах развития ЦНИИмаш как головного научного института отрасли с учетом его роли и места в ракетно-космической промышленности. Дмитрий Рогозин в процессе встречи с генеральными конструкторами – руководителями научно-технических центров института, отвечающими за конкретные направления развития ракетно-космической техники, обсудил текущие темы, над которыми сейчас работают специалисты, и дал указания по совершенствованию деятельности на ближнюю и дальнюю перспективы», – сказала Жарова.

Рогозин, определяя роль научного учреждения как головного НИИ Госкорпорации «Роскосмос», особо отметил, что рассчитывает на создание в институте задела на перспективу по важнейшим вопросам космической деятельности, определение прорывных технологий в развитии ракетно-космической техники, выработку единой технической политики России в области космоса.