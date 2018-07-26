РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. В подмосковном Красногорске приступили к строительству детского сада на 120 мест в селе Ангелово, сообщается на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского сада на 120 мест. Объект будет возведен в селе Ангелово городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, общая площадь двухэтажного здания составит 2384 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 6 групп дневного пребывания детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«В нем разместятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории предусмотрены детские, спортивные и хозяйственные площадки, будут установлены теневые навесы», – отмечается в сообщении.

Детский сад строится на средства инвестора. Застройщиком выступает АО «Росинка-Сервис».

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Строительство планируют завершить в третьем квартале 2019 года.