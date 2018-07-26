РИАМО - 26 июл. Руководителя ООО «Можайский трубный завод» по результатам прокурорской проверки оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве), он вовремя не представил конкурсному управляющему документы, материальные ценности и печати предприятия, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Можайская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о несостоятельности на поднадзорной территории. Установлено, Арбитражный суд признал ООО «Можайский трубный завод» банкротом. На орган управления должника суд возложил обязанность предоставления конкурсному управляющему печатей, штампов, материальных ценностей, бухгалтерской и иной документации.

«В установленный срок руководитель юридического лица не исполнил указанную обязанность. По результатам проверки Можайская городская прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.13. КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Рассмотрев материал, Арбитражный суд Московской области привлек виновное лицо к административной ответственности и оштрафовал на 40 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.