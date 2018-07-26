РИАМО - 26 июл. В китайском городском округе Уси с 19 по 27 июля проходит чемпионат мира по фехтованию, завершающий сезон 2017-2018, в составе сборной России выступает подмосковный спортсмен Сергей Ходос, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четверг сборная России выиграла бронзовую медаль в командных соревнованиях в мужской шпаге. В ее составе выступал и Ходос. Вместе с партнерами по оружию Сергеем Бидой и Павлом Суховым в матче за третье место он оказался сильнее французских шпажистов.

«Во встрече, состоявшей из девяти поединков, представитель Московской области выиграл первый свой бой 3-2, во втором уступил с минимальной разницей 11-12, а в третьем соперники не набрали очков. Общий счет матча 45-35 в пользу россиян», – говорится в сообщении.

По ходу турнира российские шпажисты поочередно выиграли у Сингапура, Германии и Китая, но в полуфинале уступили команде Южной Кореи.

Перед последним днем соревнований в активе сборной России золото, серебро и три бронзы. Двадцать седьмого июля чемпионат мира завершится командными турнирами в мужской рапире и женской шпаге, в которых примут участие подмосковные спортсмены Дмитрий Жеребченко и Яна Егорян.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что подмосковные спортсмены вносят весомый вклад в выступления национальной сборной на первенстве мира в Китае.

«Сергей Ходос помог повторить результат прошлого чемпионата мира в командной шпаге – завоевать бронзу. Он продемонстрировал уверенное владение ситуацией и не позволил соперникам сократить отставание в счете», – подчеркнул Терюшков.