РИАМО - 26 июл. Члены Мосгоризбиркома не смогли принять единое решение о подаче апелляционной жалобы в Верховный суд на решение Мосгорсуда о регистрации кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Ранее представитель пресс-службы Мосгорсуда сообщил РИАМО, что Московский городской суд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома кандидату от партии «Союз горожан» Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы и обязал зарегистрировать его в качестве претендента на пост мэра города.

«Московская городская избирательная комиссия вправе обжаловать это решение суда в течение пяти дней. Я предлагаю воспользоваться данным правом и обратиться в Верховный суд России с апелляционной жалобой на решение Московского городского суда», – сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова в ходе заседания.

После долгой дискуссии члены Мосгоризбиркома не смогли единогласно поддержать данное решение.

«Переходим к голосованию. Четверо за то, чтобы поддержать внесенный проект (решение об обращении в суд – ред.). Против тоже четверо, воздержался один. Решение не принято», – добавил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Судебная тяжба между Балакиным и избирательной комиссией Москвы велась по поводу решения Мосгоризбиркома отказать ему в регистрации в качестве кандидата в связи с тем, что не был преодолен муниципальный фильтр. Тогда три муниципальных депутата, отдавших свои подписи в его пользу, отозвали их.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.