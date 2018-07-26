РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Дорожную яму на улице Полярной в микрорайоне подмосковного Красногорска устранили по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель Красногорска разместил на портале обращение, в котором сообщил о яме на автомобильной дороге на улице Полярной. Мужчина попросил отремонтировать этот участок. Власти рассмотрели данную просьбу.

«Администрация городского округа Красногорск рассмотрела ваше обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автомобильной дороги на улице Полярной в микрорайоне Опалиха города Красногорска. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сказал заместитель главы администрации горокруга Максим Комловский.

Он отметил, что данный участок относится к дорогам местного значения. Проведение ремонтных работ здесь контролируется органами местного самоуправления.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.