РИАМО - 26 июл. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 13 доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы от партии ЛДПР Михаила Дегтярева, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступили документы от кандидата на должность мэра Москвы Михаила Дегтярева о назначении доверенных лиц в количестве 13 человек. Все документы соответствуют требованию закона», - сказала на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Члены Московской избирательной городской комиссии поддержали решение единогласно.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.

Кроме того, Мосгорсуд обязал Избирательную комиссию столицы зарегистрировать в качестве кандидата в мэры Михаила Балакина от «Союза горожан».