РИАМО - 26 июл. На выходных в Московском регионе ожидаются ливневые дожди с грозами, воздух 28 июля прогреется до 30 градусов, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра «Фобос».

«В субботу во второй половине дня по территории Московского региона будет проходить холодный атмосферный фронт, ближе к вечеру он отметится ливневыми дождями с грозами. Вслед за ним придут холодные воздушные массы. В воскресенье также возможны грозы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 28 июля ожидается до 30 градусов тепла, но 29 июля температура упадет, и максимум будет составлять 25 градусов.

В Московском регионе установилась жаркая погода. Температура в ближайшие дни будет достигать 30 градусов, а в отдельные дни воздух будет прогреваться еще больше. Такая теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца июля.