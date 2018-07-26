РИАМО - 26 июл. В жаркую погоду, когда столбик термометра превышает 30 градусов тепла, стоит пить не менее 1,5 литров воды в день, а также отказаться от интенсивной физической нагрузки и жирной пищи, окна на ночь нужно открывать, сообщил РИАМО врач общей практики городской поликлиники №219 Владислав Ковалевич.

«Когда температура превышает значение 30 градусов, надо пить побольше воды, не меньше 1,5 литров. Стоит отказаться от жирной, острой и тяжелой пищи. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Занимаясь садоводством, работайте до 10:00 или после 16:00», - сказал Ковалевич.

Также он посоветовал открывать окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, и закрывать их днем, поддерживать прохладную температуру воздуха дома и на работе, но не менее 23 градусов и выбирать светлую одежду из легких натуральных тканей, и не забывая о головном уборе.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми, легочными или эндокринологическими заболеваниями, нужно проконсультироваться у своего участкового врача. На период жарких дней врач может скорректировать дозу и схему приема препаратов.

«Особое внимание нужно уделить детям, так как их система терморегуляции несовершенна и пока формируется. В самое жаркое время дня не допускайте слишком активных игр», - отметил Ковалевич.

В Московском регионе установилась жаркая погода. Температура в ближайшие дни будет достигать 30 градусов, а в отдельные дни воздух будет прогреваться еще больше. Такая теплая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца июля.