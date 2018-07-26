РИАМО - 26 июл. Карантин по бешенству животных отменили в деревне Черново Богородского городского округа Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 23 апреля 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Черново Богородского городского округа», – говорится в тексте постановления.

Карантин отменили на территории от западной границы села Балобаново до восточной границы деревни Клюшниково городского поселения Ногинск и далее на север вдоль границы Богородского городского округа до западной границы села Балобаново.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.