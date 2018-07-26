РИАМО - 26 июл. Бесконтактный способ оплаты будет доступен на участках Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

В четверг заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили ход работ первого этапа строительства ЦКАД.

«Правительственная комиссия по транспорту приняла решение, что здесь будет новая технология оплаты, поскольку этот проект строится на концессионных началах. Не будет никаких check-point, пунктов оплаты, эта оплата будет производиться на основе цифровых технологий, люди будут пользоваться по установленным тарифам платежными сервисами практически в бесконтактном режиме», - сказал Акимов.

Как уточняется в пояснительном материале, первый строительный участок первого этапа ЦКАД (юго-западная и южная части ЦКАД) проходит по урбанизированным территориям городских округов Домодедово, Подольск, Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского городского округа Московской области. Трасса не затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Проектом предусмотрены мероприятия, снижающие последствия негативного воздействия от автомобильной дороги на окружающую среду, в том числе: устройство шумозащитных экранов и шумозащитного остекления в местах с повышенным уровнем шумового воздействия устройство локальных очистных сооружений, предназначенных для очистки 100 % ливневых стоков.

На объекте предусмотрено строительство 41 мостового сооружения: 14 мостов, 24 путепроводов, трех эстакад. Прогнозная средняя интенсивность движения на 2030 год составляет 44,4 тысячи автомобилей в сутки.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.