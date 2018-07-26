РИАМО - 26 июл. В Москве на Ленинградском проспекте перевернулся грузовой автомобиль МАЗ, пострадавших в результате ДТП нет, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Ленинградском проспекте в районе дома 77 в 14:05 перевернулся автомобиль с грузом. ДТП без пострадавших, оперативно устранили последствия. Движение не перекрывалось», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту случившегося в данный момент проводится проверка.



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