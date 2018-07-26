РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова проинспектировала Подольскую детскую больницу и высоко оценила работу персонала, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Мне больница понравилась. Главное, я увидела, что здесь работают настоящие профессионалы, которые понимают, что от них требуется. Здесь есть ощущение заботы и понимания. Для нас важно, чтобы в медицине работали по призванию, чтобы нас лечили те, кто не мыслит себя без этой профессии. Здесь, как мне кажется, работают именно такие люди», – сказала Мишонова.

В рамках визита детский омбудсмен обсудила структуру учреждения, поговорила о результатах работы, затронула проблему грудного вскармливания и раннего вакцинирования. Большое внимание уделила рассмотрению проблемы детей с неизлечимыми болезнями и находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Вместе с главврачом Юрием Климовым омбудсмен прошлась по отделениям больницы, уделив особое внимание отделениям реанимации и патологии недоношенных детей. Также обсудили возможности организации досуга маленьких пациентов. Было предложено закупить специальные краски, чтобы дети могли рисовать на стенах.

По итогам визита 25 июля Климов и Мишонова договорились о дальнейшем сотрудничестве и плодотворной работе.