РИАМО -26 июл. Начальник Главного государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева отметила значительное снижение обращений граждан на состояние детских игровых площадок в первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Эта статистика означает, что в целом по региону каждая пятая площадка построена, реконструирована или просто приведена в надлежащее состояние. В некоторых муниципалитетах число обращений по содержанию детской игровой инфраструктуры сократилось от половины до двух третей – в городских округах Красногорск, Подольск, например, в Щелковском и Одинцовском муниципальных районах», – сказала Витушева.

Она добавила, что в Пушкине за полгода поступило всего пять сигналов от населения по детским площадкам (за полугодие 2017 года их было 22), в Домодедове обратились восемь человек, а в прошлом году – 19 обращений.

Витушева напомнила, что важная причина снижения травмоопасности игрового оборудования – программа губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленная на обновление и установку новых детских игровых площадок, а также демонтаж опасных и устаревших элементов.

В рамках работы, инициированной губернатором, Госадмтехнадзор добился устранения «безнадзорных» детских площадок, а также до конца года намерен добиться замены опасных качелей на жестких подвесах на аналоги на гибких подвесах, представляющих меньшую опасность.