РИАМО - 26 июл. Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), которая пройдет по Москве и Подмосковью, позволит разгрузить движение на МКАД и вылетных магистралях в столице, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проверили ход работ на первом этапе строительства ЦКАД.

«ЦКАД - самый крупный, масштабный проект в области дорожного движения в Московской агломерации, ничего крупнее и важнее нет, реально снимет огромный поток машин, который транзитом идет сейчас через МКАД, забивая головные участки вылетных магистралей. ЦКАД поможет в значительной степени разгрузить и вылетные магистрали, и МКАД, и сделает всю логистику движения в регионе более комфортной», - сказал Собянин.

Как уточняется в пояснительном материале, первый строительный участок первого этапа ЦКАД (юго-западная и южная части ЦКАД) проходит по урбанизированным территориям городских округов Домодедово, Подольск, Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского городского округа Московской области. Трасса не затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Проектом предусмотрены мероприятия, снижающие последствия негативного воздействия от автомобильной дороги на окружающую среду, в том числе: устройство шумозащитных экранов и шумозащитного остекления в местах с повышенным уровнем шумового воздействия устройство локальных очистных сооружений, предназначенных для очистки 100 % ливневых стоков.

На объекте предусмотрено строительство 41 мостового сооружения: 14 мостов, 24 путепроводов, трех эстакад. Прогнозная средняя интенсивность движения на 2030 год составляет 44,4 тысячи автомобилей в сутки.