РИАМО – 26 июл. Власти столицы занимаются проработкой строительства 32 новых станций метро после 2023 года, на первой линии обсуждают строительство восьми станций, на второй – 16 станций, сообщает РИА Новости.

«В частности, речь идет о строительстве двух новых линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской», – сказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, в рамках Рублево-Архангельской линии метро может появиться восемь новых станций, а в рамках Бирюлевской, которая соединит станцию МЦК «ЗИЛ», станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в новой Москве, предполагается построить 16 станций.

Хуснуллин добавил, что после 2023 года московское метро может дойти до Троицка – для этого прорабатывается возможность строительства еще шести станций метро после Столбова. Наконец, в перспективные планы по развитию подземки, входит еще одна станция метро в Подмосковье – «Челобитьево» (как продолжение Калужско-Рижской линии), а также станция «Гольяново» (как продолжение Арбатско-Покровской линии).

Он напомнил, что в ближайшие пять лет в Москве запланировано прокладка 135 километров метро и 58 новых станций.