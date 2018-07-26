РИАМО - 26 июл. Часть участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которая проходит по Москве и Подмосковью, запустят в конце 2018 года, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили ход работ первого этапа строительства ЦКАД.

«ЦКАД - президентский важный проект, который позволит и дальше развиваться Московской агломерации. Конечно, стройка непростая на этих участках Подмосковья, потому что очень плотная застройка, инфраструктура, и газ, электричество, сети. Мы надеемся, что массовый пуск ЦКАД уже близок, часть участков будет запущена в конце 2018 года, ну а львиная доля в 2019 году», - сказал Воробьев.

Как уточняется в пояснительном материале, первый строительный участок первого этапа ЦКАД (юго-западная и южная части ЦКАД) проходит по урбанизированным территориям городских округов Домодедово, Подольск, Троицкого административного округа Москвы и Наро-Фоминского городского округа Московской области. Трасса не затрагивает особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Проектом предусмотрены мероприятия, снижающие последствия негативного воздействия от автомобильной дороги на окружающую среду, в том числе: устройство шумозащитных экранов и шумозащитного остекления в местах с повышенным уровнем шумового воздействия устройство локальных очистных сооружений, предназначенных для очистки 100 % ливневых стоков.

На объекте предусмотрено строительство 41 мостового сооружения: 14 мостов, 24 путепроводов, трех эстакад. Прогнозная средняя интенсивность движения на 2030 год составляет 44,4 тысячи автомобилей в сутки.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.

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