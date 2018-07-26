РИАМО – 26 июл. Супруга российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли рассказала о состоянии 80-летнего артиста, которого ранее доставили в онкологический центр, пишет портал Super.ru.

«Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально», – сказала жена певца.

18 июля стало известно, что народный артист СССР Иосиф Кобзон, который более 13 лет борется с раком, госпитализирован. О проблемах со здоровьем у 80-летнего артиста ранее говорили его поклонники. На видео с концерта поэта-песенника Михаила Гуцериева видно, что Кобзон с трудом передвигается, его поддерживает помощник.

По данным ряда СМИ, эстрадный певец якобы не встает с постели и вынужден постоянно лежать под капельницей.