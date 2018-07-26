РИАМО - 26 июл. В Подмосковье в первом полугодии согласовали предоставление 29 участков земли общей площадью 177 гектаров под парковые территории, парки приведут в порядок в девяти муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье 177 гектаров земли парков облагородят, добавят прогулочные зоны, украсят клумбами или организуют на них детские площадки. В первом полугодии для этих целей министерством согласовано предоставление 29 земельных участков под парками общей площадью 177 гектаров в Раменском районе, городских округах Клин, Мытищи, Серпухов, Ступино, Балашиха, Люберцы, Электросталь и Наро-Фоминск», – сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Минмособлимущество ведет работу по оформлению земельных участков, занятых парками и зонами отдыха, для последующей их передачи в пользование муниципальных образований. С передачей земли парков в пользование у муниципалитетов появляется право на вступление в областные программы благоустройства, расходование средств на их содержание, установку скамеек, клумб, размещение спортивных и детских площадок.

Так, за первое полугодие в пользование муниципалитетам передана земля городского парка в Наро-Фоминске, территории общего пользования в Мытищах, в том числе занятые детскими площадками, а также детские и спортивные площадки в сельских поселениях Одинцовского района.

По словам Аверкиева, территория общего пользования в селе Иславское Одинцовского района была «отвоевана» общественниками и администрацией при поддержке Минмособлимущества. Совместными усилиями там удалось прекратить перерегистрацию земельных участков для строительства частных домов, и территория была передана под благоустройство зоны для прогулок и занятий спортом.

Также переданы для благоустройства территории парков на Коллективной улице в Мытищах и парк Воровского в Наро-Фоминске, а парк у стадиона «Авангард» в Электростали планируют превратить в полноценную зону отдыха и прогулок - муниципалитету переданы Западный пруд и прилегающая к нему территория. Таким образом, рядом со спортивной площадкой появится зона для отдыха и спорта на природе.