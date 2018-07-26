РИАМО - 26 июл. В аэропорту «Домодедово» приостановили оформление партии живых карпов из-за отсутствия необходимых ветеринарных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«19 июля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» было приостановлено оформление партии японского живого карпа весом 180 килограммов, поступившей на склад временного хранения ООО «Домодедово-Карго» из Японии», - говорится в сообщении.

Во время проведения ветеринарного контроля сотрудника Россельхознадзора было установлено, что у груза отсутствует ветеринарный сертификат страны-отправителя установленной формы и разрешение Россельхознадзора на ввоз.

Груз был возвращен отправителю.