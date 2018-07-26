РИАМО - 26 июл. Рузский районный суд приговорил гражданина Республики Таджикистан Таваккала Носирова к 3 годам колонии за дачу взятки сотруднику полиции, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Суд установил, что Носиров предложил сотруднику Дороховского отдела полиции ОМВД России по Рузскому городскому округу взятку за непривлечение его к административной ответственности. После передачи денежных средств, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, взяткодатель был задержан.

«Приговором суда Носирову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Денежные средства в сумме 15 тысяч рублей обращены в доход государства», – говорится в сообщении.