РИАМО - 26 июл. В Коломенском перинатальном центре более 360 пациенток получили консультации врачей онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи Коломенского перинатального центра активно применяют телемедицину для оказания быстрой и качественной помощи пациенткам. Только с начала года (2018 года – ред.) видеоконсультации медицинских специалистов получили свыше 360 женщин», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, дистанционные консультации в Коломенском перинатальном центре получают пациентки из ряда муниципальных образований Подмосковья, в том числе Коломны, Луховиц, Воскресенска и других городов. Видеоконференции проводятся с участием ведущих специалистов центра, а также врачей лечебных и научных учреждений в области гинекологии и неонатологии.

«Использование телемедицины позволяет расширить охват населения Московской области качественной медицинской помощью. Благодаря современным технологиям, получить профессиональную консультацию ведущих медицинских специалистов могут жители даже самых отдаленных территорий, при этом не тратя время на дорогу. Кроме того, телемедицина применяется при проведении сложных операций: хирурги при необходимости могут устраивать онлайн-консилиумы, консультации с коллегами из ведущих медицинских учреждений Московской области», – заключил Марков.

В прошлом году в Московской области было открыто пять современных центров материнства и детства, оснащенных новейшим оборудованием. В учреждениях сформированы команды высококвалифицированных медицинских специалистов, готовых оказать качественную помощь пациентам даже в самых сложных случаях.