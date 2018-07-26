РИАМО - 26 июл. Компания Apple отказалась использовать в своих смартфонах самые быстрые 4G-модемы на рынке, что означает, что новые iPhone будут работать медленнее старых, сообщает Федеральное агентство новостей.

В текущем году компания Qualcomm не будет поставлять модемы для новых iPhone. Согласно мнению экспертов, модемы именно этой фирмы являются самыми быстрыми среди конкурентов.

«4G-модемы будут поставляться только к старым гаджетам «яблочной» корпорации. При этом поставщиком для iPhone нового поколения Apple может выбрать Intel. Причина такого решения производителя смартфонов не сообщается», - говорится в материале.

Компания Qualcomm была основным поставщиком комплектующих для передачи данных для устройств Apple. Конкуренты Intel начали работать с Apple в 2016 году.

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