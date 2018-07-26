РИАМО – 26 июл. Депутаты Госдумы готовы пригласить в парламент основателя Telegram Павла Дурова, чтобы обсудить с ним совершенствование законодательства в сфере информационных технологий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если господин Дуров посчитает, что он заинтересован в такой встрече, если он видит необходимость в изменении законодательства и готов, самое главное, что-либо предложить в этой сфере, то, безусловно, мы готовы встретиться», – заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По словам парламентария, Дурова уже прежде приглашали на обсуждение будущих законопроектов, однако он неизменно отвечал отказом. Он также решил не вести переговоров с Роскомнадзором.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.