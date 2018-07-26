РИАМО - 26 июл. В Москве задержали 26-летнего мужчину по подозрению в двойном убийстве, которое произошло в столичном районе Бирюлево Восточное в начале лета прошлого года, подозреваемый арестован, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по городу Юлия Иванова.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 июня 2017 года во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома, расположенного в районе Бирюлево Восточное, между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес множественные ножевые ранения владельцу квартиры и его соседу, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались.

«Благодаря совместной работе следователей СУ по Южному АО Главного управления и сотрудников столичной полиции 24 июля 2018 года по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 26-летний мужчина. В ходе допроса мужчина признал свою вину полностью», - сказала Иванова.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.