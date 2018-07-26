РИАМО - 26 июл. Муниципальная управляющая компания «ГЖЭУ-4» в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области и привела в порядок дом №3, корпус 3, по улице Индустриальная в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проверке обращения жителей инспекторы выявили нарушения в содержании подъезда многоквартирного дома.

«В доме не обеспечено надлежащее содержание внутренней отделки подъездов, лестничных клеток, поскольку зафиксировано разрушение штукатурно-окрасочного слоя, надписи на стенах. Кроме того, не обеспечен плотный притвор входных металлических и тамбурных дверей», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Управляющей организации выдали предписание о проведении ремонта, а административный протокол направили в мировой суд. Предписание было исполнено в срок, однако, несмотря на это обстоятельство, суд все же привлек к ответственности УК. За нарушение законодательства об энергоэффективности МУП «ГЖЭУ-4» оштрафована на 20 тысяч рублей.

«Госжилинспекция приступила к проверке готовности подмосковных многоквартирных домов к отопительному сезону 2018-2019 годов. Прошу управляющие организации строго соблюдать правила и нормы технической эксплуатации жилфонда», – резюмировал Соков.