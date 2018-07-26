РИАМО - 26 июл. В подмосковном Клину к объекту по обращению с отходами построят подъезд, новая дорога будет примыкать к региональной трассе М-10 «Россия» - Зубово – МБК, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», <…> в целях строительства подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Клин Московской области планируется изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области», — говорится в сообщении.

Начало новой дороги — примыкание к объекту по обращению с отходами в Клину. Конец дороги – примыкание к автомобильной трассе регионального значения М-10 «Россия» - Зубово – МБК. Общая протяженность новой дороги составит 16,6 километра, будут две полосы движения, расчетная скорость – 80 километров в час. Пропускная способность составит 1,2 тысячи автомобилей в час на полосу движения.

Пересечение планируемой автомобильной дороги с А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД) предусмотрено в разных уровнях (путепровод). На пересечениях с ручьями предусмотрены мосты.

Проект планировки территории для строительства подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Клин размещен на официальном портале правительства Московской области.

«Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие изъятию, на официальном сайте правительства Московской области или в государственном казенном учреждении Московской области «Дирекция дорожного строительства» в рабочие дни с 9:00 до 18:00», — уточняется в сообщении.

Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд можно получить в Дирекции дорожного строительства, направив соответствующее обращение.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 дней со дня опубликования сообщения могут направить заявления об учете их прав на земельные участки и объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права по адресу Дирекции дорожного строительства.