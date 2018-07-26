РИАМО - 26 июл. Окончательный список победителей подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» одобрили в четверг на заседании комиссии по ипотеке, в нем 142 молодых ученых, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Сегодня (26 июля - ред.) на заседании конкурсной комиссии мы одобрили список из 142 молодых ученых и уникальных специалистов, которые набрали наибольшее количество баллов и отвечают всем выдвигаемым комиссией требованиям. Они получат квартиры в этом году (в 2018 году - ред.), с победителями уже начинаем заключать соглашения. Также сформирован резервный список, куда входит 70 соискателей, в случае увеличения квоты они первые претенденты на получение жилья по льготной ипотеке», – уточнил заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В критерии оценки претендентов входят научная и социально-экономическая значимость проводимых исследований для Московской области, их актуальность и новизна, а также возможность применения на практике. Кроме того, учитывали наличие ученой степени, печатных публикаций, патентов на изобретения, полезных моделей и промышленных образцов.

Сбор документов на участие в программе «Социальная ипотека» стартовал 8 февраля 2018 года. За полтора месяца более 270 молодых ученых и уникальных специалистов подали заявки для участия во II этапе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением правительства региона.

Программа действует третий год и, благодаря ей, в 2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году – 107 квартир, в 2018 году жильем обеспечат 142 молодых ученых и специалиста.