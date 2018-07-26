РИАМО - 26 июл. В предстоящие выходные, в ночь на 29 июля, на станции «Реутово» Горьковского направления МЖД пройдут масштабные работы в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей строительство четвертого главного пути на участке Москва – Железнодорожная, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Технологическое «окно» назначено в выходные и преимущественно в ночное время с 20:00 до 8:00, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в самое популярное для поездок время.

«На период работ внесены изменения в график движения некоторых электричек. Так, из расписания выведены несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и подмосковными городами Железнодорожный, Балашиха. У некоторых электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте», – отмечается в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»

Развитие Мосузла, которое проводит компания «РЖД», способствует улучшению социально-экономической среды для населения. Модернизация инфраструктуры и строительство дополнительных главных путей в перспективе позволят увеличить количество пригородных поездов, сократить интервалы между ними, повысить скорость, что укрепит связь столицы с городами Подмосковья. Это создаст дополнительные транспортные возможности для пассажиров и повысит качество предоставляемых услуг в сфере пригородных перевозок.