РИАМО - 26 июл. В Москве подвели итоги поступления налоговых доходов в городской бюджет за первое полугодие, за 6 месяцев их объем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7% – до 952,3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Наибольший рост объема платежей (на 49,3%) показал транспортный комплекс. На втором месте оказались предприятия обрабатывающей промышленности (рост на 12,1%), на третьем – отрасли информационных технологий и связи (рост на 11,2%). Кроме того, платежи налога на прибыль увеличили организации строительного сектора (на 8%) и энергетики (на 4,9%).

«Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с плановыми показателями. Динамику исполнения бюджета за первое полугодие (2018 года – ред.) можно охарактеризовать как положительную», – сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова.

На 1 июля 2018 года доходы бюджета Москвы по налогу на прибыль организаций составили 384,6 миллиарда рублей.

Что касается безработицы в столице, то она сохраняется на минимальном уровне. По состоянию на 1 июня 2018 года она составляла 0,37% от экономически активного населения. Больше миллиона человек работают в сферах торговли, общепита и бытовых услуг, около 700 тысяч человек заняты в банковском и финансовом секторе, более 600 тысяч – в промышленности.