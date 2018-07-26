РИАМО – 26 июл. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона настроена на дальнейший рост объема торговли со странами БРИКС, сообщает Газета.ru.



«По итогам 2017 года наш товарооборот с другими участниками объединения вырос почти на 30%, превысив почти 102 миллиарда долларов. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС», — сказал Путин на заседании БРИКС.



По его словам, Москва приветствует предложение об упрощении административных барьеров между членами БРИКС в целях стимулирования торговых обменов.