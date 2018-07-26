РИАМО – 26 июл. В Москве раннее выявление онкологических заболеваний выросло на 40%, в медорганизациях столицы врачи общей практики при обследовании пациентов должны отмечать вероятность рака, если на это указывают анализы, сообщает в четверг ТАСС.



В четверг кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу с экспертным медицинским сообществом. Круглый стол в избирательном штабе кандидата был посвящен разработке и формированию предложений по развитию сферы здравоохранения, которые в дальнейшем войдут в предвыборную программу.







По его словам, если рассказать человеку об этой проблеме, это создаст «мощный объем» раннего выявления онкологии. Так, в Москве на 40% выросло раннее выявление рака, что является большим скачком.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.



Кроме того, Мосгорсуд обязал Избирательную комиссию столицы зарегистрировать в качестве кандидата в мэры Михаила Балакина от «Союза горожан».