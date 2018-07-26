РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В парке Талалихина Подольска 4 августа пройдет акция «Экодвор», посвященная раздельному сбору мусора, все желающие смогут сдать на вторичную переработку пластик, макулатуру и стекло, сообщается в группе «РазДельный Сбор Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке имени Талалихина в Подольске 4 августа с 12:00 до 15:00 состоится акция «Экодвор», посвященная экологическому просвещению и приему раздельно собранных отходов. Все желающие смогут в рамках мероприятия сдать на вторичную переработку макулатуру (бумагу, газеты, журналы, картон), пластик, стекло (бутылки, банки) и металл (алюминиевые и жестяные банки, аэрозольные баллончики)», – говорится в сообщении.

Участникам акции необходимо приносить вторсырье в чистом виде. Жестяные и алюминиевые банки – смятые, а газеты, журналы и картон – перевязанные. Также на акцию можно будет принести крышки от напитков для благотворительного движения #Доброкрышка и принять участие в фримаркете – безвозмездном обмене книгами и одеждой.