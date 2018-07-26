РИАМО - 26 июл. Сотрудники столичной полиции разыскивают бесследно пропавшего 12-летнего Дмитрия Макарова, который ушел от дома на улице Академика Анохина и не вернулся, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Западному округу Москвы.

«УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве устанавливает местонахождение Макарова Дмитрия Игоревича, 2006 года рождения, жителя Москвы. Мальчик ушел от дома №42 по улице Академика Анохина 25 июля около 19:00 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза серо-голубые. Был одет в бордовую футболку с белым рисунком на спине, синие шорты до колен, на ногах резиновые шлепанцы 45-46 размера, при себе были ключи от дома.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого ребенка, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-91-11, 8 (495) 437-58-02 или «102» (с мобильных телефонов – 112).